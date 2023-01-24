Обстоятельства инцидента неизвестны.
Во вторник, 24 января, во временно оккупированном Симферополе раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на очевидцев.
Местные жители рассказали журналистам, что слышали сразу несколько мощных взрывов. Что произошло в городе, пока неизвестно.
Взрывы раздались ориентировочно в 16:30 24 января.
"Я слышал несколько взрывов, три или четыре. Где-то в районе Автовокзала были взрывы. Слышно было как в небе взрывается. Подруга написала, что были слышны взрывы также в районе ТРЦ "Меганом", — сообщили очевидцы.
Освобождение оккупированного Крыма
Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым. Украина до начала полномасштабной войны пыталась дипломатическими методами вернуть свою территорию, однако после нападения РФ в Киеве заговорили о военных путях.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что аннексированный полуостров Украина будет освобождать военным и дипломатическим путем.
Американский генерал в отставке Бен Годжес заявил, что Украина уволит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
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