Во вторник, 24 января, во временно оккупированном Симферополе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали журналистам, что слышали сразу несколько мощных взрывов. Что произошло в городе, пока неизвестно.

Взрывы раздались ориентировочно в 16:30 24 января.

"Я слышал несколько взрывов, три или четыре. Где-то в районе Автовокзала были взрывы. Слышно было как в небе взрывается. Подруга написала, что были слышны взрывы также в районе ТРЦ "Меганом", — сообщили очевидцы.

Освобождение оккупированного Крыма

Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым. Украина до начала полномасштабной войны пыталась дипломатическими методами вернуть свою территорию, однако после нападения РФ в Киеве заговорили о военных путях.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что аннексированный полуостров Украина будет освобождать военным и дипломатическим путем.

Американский генерал в отставке Бен Годжес заявил, что Украина уволит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

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