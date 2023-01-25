США просили Израиль передать Украине ракеты Hawk: что известно

Администрация Байдена попросила у Израиля старые зенитные ракеты Hawk, чтобы передать их Украине. Однако США получили отказ.

В начале января министр обороны США Ллойд Остин выступил на конференции руководства AIPAC в Вашингтоне, в которой намекнул про запрос США в Израиль по ракетам Hawk. Но его слова остались почти незамеченными. На самом же деле США обращались в Израиль за помощью для Украины.

Об этом сообщает Axios.

А глава политического департамента в Министерстве обороны Израиля Дрор Шалом ответил своим американским коллегам отказом, мол, нет никаких изменений в политике страны не предоставлять Украине системы вооружения.

Шалом добавил, что израильские системы Hawk "устарели" и не могут работать из-за того, что они долго хранились без обслуживания. В то же время израильские официальные лица говорят, что ответ Шалома на запрос Пентагона был неточным, ведь несмотря на то, что пусковые установки, скорее всего, полностью неисправны, хранящиеся в Израиле сотни ракет-перехватчиков Hawk можно отремонтировать и использовать.

Следует отметить, что Израиль отклоняет большинство запросов США и Украины предоставить Украине современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии, где Россия имеет огромное влияние.

Отметим, что Израиль приобрел у США систему Hawk в 1960-х годах, чтобы оградить себя от авиаударов Египта и Сирии. Десять лет тому назад израильские военные сняли с вооружения систему Hawk. В настоящее время 10 батарей Hawk и сотни перехватчиков остаются на складах в Израиле.

Отметим, поскольку запасы в Соединенных Штатах ограничены, а американские производители оружия не успевают за темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам снарядов, чтобы преодолеть дефицит: один в Южной Корее и другой в Израиле, об использовании которых ранее не сообщалось.

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