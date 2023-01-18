США постачають озброєння для України зі складів в Ізраїлі – NYT

Пентагон використовує величезні, але маловідомі запаси американських боєприпасів в Ізраїлі для допомоги Україні у війні проти РФ.

Оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї не встигають за темпами бойових дій в Україні, Пентагон звернувся до двох альтернативних джерел снарядів, щоб подолати дефіцит: один у Південній Кореї та інший в Ізраїлі, про використання яких раніше не повідомлялося.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Сполучені Штати залучили для поставок в Україну запаси снарядів калібру 155мм зі своїх складів на території Ізраїлю, які призначалися для забезпечення бойових дій у регіоні Близького Сходу.

Слід зауважити, що Ізраїль постійно відмовлявся постачати зброю Україні через побоювання зіпсувати відносини з Москвою. Країна переймалася тим, що може стати співучасником постачання озброєння для України, якщо Пентагон вилучить свої боєприпаси з ізраїльських складів.

Поки високопосадовці десятків країн, зокрема країн НАТО, готуються зустрітися на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити відправку Україні додаткових танків та іншої зброї, офіційні особи США намагаються за лаштунками зібрати снаряди, щоб підтримувати їхню достатню кількість для ЗСУ на тлі ймовірного весняного наступу окупантів.

Наразі відомо, що близько половини з 300 000 патронів, призначених для України, вже відправлено в Європу і згодом будуть доставлені через Польщу. Йдеться зокрема, про снаряди калібру 155мм. Загалом відомо, що Сполучені Штати надіслали або пообіцяли надіслати Україні дещо більше мільйона таких снарядів, значна частина з яких поїде до України з Ізраїлю.

Зауважимо, що українська армія використовує близько 90 000 артилерійських снарядів на місяць , що приблизно вдвічі більше, ніж їх виробляють Сполучені Штати та європейські країни разом узяті. Решта має надходити з інших джерел, зокрема існуючих запасів або комерційних продажів.

Нагадаємо, раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що для захисту від атак держави-терориста Україна офіційно отримає ізраїльські технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

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