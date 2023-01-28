Теракт в Єрусалимі: серед загиблих є українка

Ім'я загиблої поки що не розголошують.

Під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих та молимося за повне одужання поранених", — йдеться в повідомленні.

Ім'я загиблої поки що не розголошують.

Дипломатична служба назвала "неприпустимим терор та насильство над мирними жителями, зокрема над дітьми".

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по віруючих. Він убив сімох і поранивши трьох людей.

Сьогодні, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.

Подробиці про теракт у посольстві Азербайджану в Ірані та дипломатичні війни - Мубариз Асланов

Читайте також: