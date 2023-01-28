Теракт в Иерусалиме: среди погибших есть украинка

Имя погибшей пока не разглашается.

Во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.

"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в сообщении.

Имя погибшей пока не разглашается.

Дипломатическая служба назвала "недопустимым террор и насилие над мирными жителями, в частности, над детьми".

Напомним, 27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.

Сегодня, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали.

Подробности о теракте в посольстве Азербайджана в Иране и дипломатических войнах - Мубариз Асланов

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