Теракт в Иерусалиме: среди погибших есть украинка

Имя погибшей пока не разглашается.
Во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.
"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в сообщении.
Имя погибшей пока не разглашается.
Дипломатическая служба назвала "недопустимым террор и насилие над мирными жителями, в частности, над детьми".
Напомним, 27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.
Сегодня, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали.
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