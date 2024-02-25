Його основна конкурентка Ніккі Гейлі вже привітала Трампа з перемогою.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна, який є рідним для його основної конкурентки по партії Ніккі Гейлі.

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Про це інформує Associated Press із посиланням на опитування і попередні результати.

У повідомленні вказується, що Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

За результатами опитування Трамп значно випереджає колишню губернаторку штату Ніккі Гейлі, яка вже привітала Трампа з перемогою, але додала, що збирається продовжувати передвиборчу гонку.

Грам заявив, що він ніколи не бачив "такої єдності Республіканської партії" та додав, що респонденти "можуть святкувати близько 15 хвилин, але потім мають повернутися до роботи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вперше прокоментував смерть Навального, не згадуючи російського диктатора Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили про "путінське крило" в Республіканській партії.

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