Астрологічний прогноз на 25 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли бажано уникати метушні й поспіху, необхідно проводити час у тиші та спокої, зосередившись на внутрішніх – душевних і ментальних – процесах.

Символ дня: сходи, що ведуть до неба.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, сріблястий, перламутровий, перлинний.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: причиною хвороб нинішнього дня може стати зашлакованість організму, тому необхідно вжити заходів з його очищення – збільшити вживання води та почати приймати вітаміни.

Харчування дня: можна голодувати й постити, але найкориснішою виявиться детокс-дієта.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду будь-які рослини, виняток – насіння лікарських трав.

Магія і містика дня: можна здійснювати магічні ритуали, що використовують силу води.

Сни дня: тривожні сни розкажуть про внутрішні проблеми людини – зокрема про те, що вона "затиснута" і страждає від невпевненості в собі.

Табу дня: небажано спілкуватися з токсичними людьми.

Цитата дня: "Хто намагається проникнути глибше за поверхню, йде на ризик" (Оскар Вайлд).

Читайте також: