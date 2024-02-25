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Астрологический прогноз на 25 февраля

Астрологический прогноз на 25 февраля

Лестница - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда желательно избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах. 

Символ дня: Лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужный. 

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: причиной болезней нынешнего дня может стать зашлакованность организма, поэтому нужно принять мир по его очищению – увеличить употребление воды и начать принимать витамины. 

Питание дня: можно голодать и поститься, но самой полезной окажется детокс-диета. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду любые растения, исключение – семена лекарственных трав. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические ритуалы, использующие силу воды. 

Сны дня: тревожные сны расскажут о внутренних проблемах человека – в частности о том, что он «зажат» и страдает от неуверенности в себе. 

Табу дня: нежелательно общаться с токсичными людьми. 

Цитата дня: «Кто пытается проникнуть глубже поверхности, идет на риск» (Оскар Уайльд). 

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