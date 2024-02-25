Астрологический прогноз на 25 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда желательно избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах.
Символ дня: Лестница, ведущая в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужный.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: причиной болезней нынешнего дня может стать зашлакованность организма, поэтому нужно принять мир по его очищению – увеличить употребление воды и начать принимать витамины.
Питание дня: можно голодать и поститься, но самой полезной окажется детокс-диета.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять на рассаду любые растения, исключение – семена лекарственных трав.
Магия и мистика дня: можно совершать магические ритуалы, использующие силу воды.
Сны дня: тревожные сны расскажут о внутренних проблемах человека – в частности о том, что он «зажат» и страдает от неуверенности в себе.
Табу дня: нежелательно общаться с токсичными людьми.
Цитата дня: «Кто пытается проникнуть глубже поверхности, идет на риск» (Оскар Уайльд).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Гардероб Тельцов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Близнецов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Овнов: астролог рассказала, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам