Его основная конкурентка Никки Гейли уже поздравила Трампа с победой.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победил на праймериз в штате Южная Каролина, который является родным для его основной конкурентки по партии Никки Гейли.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на опрос и предварительные результаты.

В сообщении указывается, что Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в том числе в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

По результатам опроса Трамп значительно опережает бывшую губернатор штата Никки Гейли, которая уже поздравила Трампа с победой, но добавила, что собирается продолжать предвыборную гонку.

Грамм заявил, что он никогда не видел "такого единства Республиканской партии" и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но потом должны вернуться к работе".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп впервые прокомментировал смерть Навального, не упоминая российского диктатора Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили о "путинском крыле" в Республиканской партии.

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