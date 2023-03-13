У Бєлгороді трапилася чергова "бавовна"

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито спрацювала «російська система ППО».
Про це повідомив у соціальних мережах губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
Нібито було збито 4 ракети.
«Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у 2 приватних домоволодіннях. Голова Бєлгородського району Володимир Перцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце. Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається», — йдеться у його повідомленні.
"Попередньо було чути вильоти (у Харківській області повідомляють про прильоти), також, можливо, спрацювала система ППО. Загалом передплатники нарахували до 10 ракет", — повідомили очевидці у соцмережах.
До того ж деяким очевидцям на дахи будинків впали уламки.
Водночас під ранок 13 березня 2023 року в кількох українських областях було озвучено повітряну тривогу.
А в соцмережах повідомили про звуки вибухів у Харківській області та про те, що ворожа ракета нібито впала десь в області.
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