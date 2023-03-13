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В Белгороде произошла очередная "бавовна"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4377
Время на прочтение
1 мин
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В Белгороде произошла очередная "бавовна"

Фото: из соцсетей

Над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала «российская система ПВО».

Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Якобы было сбито 4 ракеты.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», - говорится в его сообщении.

"Предварительно было слышно вылеты (в Харьковской области сообщают о прилетах), также, возможно, сработала система ПВО. Всего подписчики насчитали до 10 ракет", - сообщили очевидцы в соцсетях. 

Вдобавок некоторым очевидцам на крыши домов упали осколки.

В то же время под утро 13 марта 2023 года в нескольких украинских областях была озвучена воздушная тревога.

А в соцсетях сообщили об звуках взрывов в Харьковской области и о том, что вражеская ракета якобы упала где-то в области.

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Дата публикации
Просмотры
4377
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