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У Греції розбився український вантажний літак - ЗМІ

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У Греції розбився український вантажний літак - ЗМІ

Фото: kavalapost.gr

Комерційний літак "Антонов" розбився близько 23:00 увечері суботи 16 липня між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтеруполі, Кавала, що у Греції.

Про це пише kavalapost. 

За попередньою інформацією, йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 особи. Літак подав сигнал лиха в Афіни і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його двигунів відмовив і загорівся, але незабаром після цього він був втрачений для радарів і впав в 10 морських милях на захід від Кавали.

У районі працюють протипожежні сили.

Нагадаємо, на півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося. В Управлінні цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що на борту перебувало 123 пасажирів та 9 членів екіпажу

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