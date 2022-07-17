У Греції розбився український вантажний літак - ЗМІ

Комерційний літак "Антонов" розбився близько 23:00 увечері суботи 16 липня між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтеруполі, Кавала, що у Греції.

Про це пише kavalapost.

За попередньою інформацією, йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 особи. Літак подав сигнал лиха в Афіни і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його двигунів відмовив і загорівся, але незабаром після цього він був втрачений для радарів і впав в 10 морських милях на захід від Кавали.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

У районі працюють протипожежні сили.

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Нагадаємо, на півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося. В Управлінні цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що н а борту перебувало 123 пасажирів та 9 членів екіпажу.

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