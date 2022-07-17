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Повітряні сили відбили ракетний удар з Каспію

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Повітряні сили відбили ракетний удар з Каспію

Фото: defence-ua.com

Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ 

Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

"Слава Україні! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, за даними очільника ОВА, під час повітряної тривоги 16 Росія випустила дві ракети по одному із сіл Чигиринської тергромади на Черкащині. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби.

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