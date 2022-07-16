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Ракетний удар росіян по Черкащині, снаряди влучили по сільгосппідприємству: перші подробиці

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Ракетний удар росіян по Черкащині, снаряди влучили по сільгосппідприємству: перші подробиці

Скриншот із відео

У Черкаській обласній військовій адміністрації підтвердили ракетний удар Російської Федерації.

Зокрема, за даними очільника ОВА, під час повітряної тривоги 16 липня Росія випустила дві ракети по одному із сіл Чигиринської тергромади. Снаряди влучили по сільгосппідприємству.

Про це очільник ОВА Ігор Табурець написав у Мережі.

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - йдеться у повідомленні посадовця. 

Голова Черкаської ОВА вкотре закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати у соціальних мережах фото та відео з місць ракетних обстрілів.

"Нагадую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях.  І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!", - написав він.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 липня у телеграм-каналах повідомляли про вибухи у Черкаській області. На фото, які поширювали очевидці, над областю здіймався чорний дим. 

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