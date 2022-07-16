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Окупанти виходять із оперативної паузи на Донбасі - ISW

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Окупанти виходять із оперативної паузи на Донбасі - ISW

Фото: Associated Press

Російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни продовжать і розширять атаки в найближчі 72 години.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що росіяни можуть чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

Армія РФ продовжувала обороняти зайняті позиції на Харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області, зазначили також аналітики.

15 липня російські війська продовжували систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єктів житлової інфраструктури, рекреаційних та навчальних закладів.

Раніше повідомлялось, що армія Російської Федерації вже два місяці не залишає спроб повністю захопити трасу між Лисичанськом та Бахмутом.

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

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