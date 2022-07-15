Росіяни планують поновити широкий наступ на Донецьку область - експерт

Російські окупанти найближчими тижнями можуть почати широкий наступ на Донецьку область. Просуватися військові злочинці РФ планують завдяки танковій техніці.

Росіяни планують поновити широкий наступ на Донецьку область на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, застосувавши танки.

Про це в ефірі “24 каналу” повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, росіяни можуть поновити наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

"Були точкові наступальні дії – Лисичанськ, Гірське – Золоте. Все буде приблизно так само – точкові наступи на Бахмут і Слов'янськ. Загалом, наші сили ефективно тримають оборону, відбивають атаки, і, думаю, так і буде в майбутньому", – наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що Путін скликав оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

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