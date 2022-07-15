Очільник Кремля Путін сьогодні, 15 липня, скликає оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Спілкування зі своїм оточенням агресор проведе за зачиненими дверима.
Путін скликав оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Сьогодні... оперативна нарада з постійними членами Радбезу. Інше носить службовий характер, не висвітлюватиметься публічно", - заявив Пєсков.
Раніше повідомлялося, що Путін 15 липня скликає Держдуму для прийняття якихось “історичних рішень”.
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