Очільник Кремля Путін сьогодні, 15 липня, скликає оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Спілкування зі своїм оточенням агресор проведе за зачиненими дверима.

Путін скликав оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Сьогодні... оперативна нарада з постійними членами Радбезу. Інше носить службовий характер, не висвітлюватиметься публічно", - заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Путін 15 липня скликає Держдуму для прийняття якихось “історичних рішень”.

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