Ще двома загиблими дітьми у Вінниці виявилися хлопчики 7 і 8 років

Поліція ідентифікувала ще двох загиблих дітей внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

У момент російської атаки один із хлопчиків проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Другий хлопчик чекав на дядька у припаркованому авто та втрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.

Правоохоронці вже ідентифікували 19 із 23 загиблих внаслідок обстрілів міста. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

14 їхніх родичів вже здали свої біологічні зразки.

"Наші фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів", - каже очільник Нацполіції.

По медичну допомогу звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених - 4 дитини.

"Сьогодні, 15 липня, Вінниччина у жалобі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. росіє, ми не забудемо і не пробачимо. Ніколи", - зазначив Ігор Клименко.

Олена Зеленська знала дівчинку, яка загинула у Вінниці від російської ракети

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