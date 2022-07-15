Ще двома загиблими дітьми у Вінниці виявилися хлопчики 7 і 8 років

Троє дітей загинули внаслідок російської атаки на мирне місто Вінниця.
Поліція ідентифікувала ще двох загиблих дітей внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.
Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.
У момент російської атаки один із хлопчиків проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.
Другий хлопчик чекав на дядька у припаркованому авто та втрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.
В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.
Правоохоронці вже ідентифікували 19 із 23 загиблих внаслідок обстрілів міста. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.
Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.
14 їхніх родичів вже здали свої біологічні зразки.
"Наші фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів", - каже очільник Нацполіції.
По медичну допомогу звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених - 4 дитини.
"Сьогодні, 15 липня, Вінниччина у жалобі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. росіє, ми не забудемо і не пробачимо. Ніколи", - зазначив Ігор Клименко.
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