У Львові оголений чоловік гуляв вулицями міста

У Львові чоловік без одягу гуляв вулицями міста. Очевидці зняли його на відео та виклали ролик у Мережу.
У Львові чоловік здивував перехожих своїм зовнішнім видом. Громадянин гуляв вулицями міста без будь-якої білизни. Очевидці зняли його на відео та оприлюднили ролик у Мережі.
Про це пише видання “Варта 1”.
Як згодом з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Громадянина активно знімали на відео місцеві мешканці та водії. Через деякий час очевидці викликали на місце події правоохоронців.
Куди чоловік йшов, та чого він був оголений - невідомо.
Нагадаємо, що окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову: пошкоджені навчальні заклади.
Читайте також:
- Наступною ціллю російських окупантів стане Бахмут — британська розвідка
- Майже 440 службовців та понад 60 одиниць техніки продовжують розбирати завали у Вінниці: фото
- Біля села Демидів відновили проїзд мостом через річку Ірпінь