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У Львові оголений чоловік гуляв вулицями міста

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У Львові оголений чоловік гуляв вулицями міста

Фото: Скріншот

У Львові чоловік без одягу гуляв вулицями міста. Очевидці зняли його на відео та виклали ролик у Мережу.

У Львові чоловік здивував перехожих своїм зовнішнім видом. Громадянин гуляв вулицями міста без будь-якої білизни. Очевидці зняли його на відео та оприлюднили ролик у Мережі.

Про це пише видання “Варта 1”.

Як згодом з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Громадянина активно знімали на відео місцеві мешканці та водії. Через деякий час очевидці викликали на місце події правоохоронців. 

Куди чоловік йшов, та чого він був оголений - невідомо.

Нагадаємо, що окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову: пошкоджені навчальні заклади.

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