Львівські інженери створюють на передову перископи за допомогою 3D-принтерів

У Львові інженери на 3D-принтерах друкують перископи - оптичні прилади, які дозволяють безпечно спостерігати, що відбувається довкола окопу, не висовуючи голови.

Військові кажуть, прилади дуже потрібні, але багато їх нищать ворожі обстріли. Тож потребують постійної заміни, тому 3D-принтери працюють цілодобово, йдеться в ТСН.

На підприємстві інженерних мереж з початком війни вирішили виготовляти саме перископи. Один з працівників підприємства випадково розговорився з ІТ-фахівцем в укритті під час повітярної тривоги. «Ця ідея виникла фактично в бомбосховищі у хлопців, ми її підхопили, в нас є 9 штук 3D-принтерів, максимально удосконалюємо річ», - каже директор підприємства Орест Процик.

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Запчастини, які надрукував принтер кріплять до пластикої труби, обклеєної пікселем. Їх кілька видів - більші та менші. «Зараз війна така, шо хлопці сидять в окопах і більше артилерійський вогонь проводиться, тому витягувати голову ніхто не захоче, тому перископи рятують життя», - каже військовий, який саме приїхав із передової обрати для бійців перископи.

Інженери уже передали на фронт більше тисячі оптичних приладів. За день виготовляють два десятки . Дев’ять працівників підприємства воюють, тому радять колегам, що ще потрібно на передовій. До прикладу, скиди, куди кріплять вибухові пристрої.

Військові вантажать прилади в машину, а принтери не припиняють роботи.

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