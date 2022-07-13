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Арестович розкрив таємницю, хто сидить біля нього справа під час прямих ефірів

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Арестович розкрив таємницю, хто сидить біля нього справа під час прямих ефірів

Олексій Арестович

Під час прямих ефірів по праву руку від радника Офісу президента Олексія Арестовича сидить відеооператор, на якого він іноді відволікається.

Як лаконічно пояснив Арестович, він - гуманітарій, а тому йому потрібна допомога у технічній підготовці до прямих ефірів.

Про це радник Офісу президента розповів під час розмови з ведучою Наталією Мосейчук на 1+1 у середу, 13 липня.

"Відеооператор, який усе допомагає. Я гуманітарій, облаштовувати всі ці мікрофони (до прямих ефірів - ред.) - це не про мене", - коротко відповів радник ОП.

На що ведуча Наталія Мосейчук сказала, що очікувала почути прізвище ще одного радника Офісу президента Михайла Подоляка, однак це виявилося не так.

Як повідомляли раніше, під час концерту для українських військових керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів анекдот, у якому йшлося про радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Зокрема, Кошовий порівняв Арестовича з п*здаболом.

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