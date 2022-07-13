У центрі Луцька восьмирічний хлопчик збирає гроші для військових, граючи в шахи

Хлопчик мріяв зіграти і з військовим, така мрія в нього здійснилась.

Савелій родом із Бучі, а після повномасштабного вторгнення Росії його тато пішов у тероборону, а хлопець переїхав до родичів. Найбільше - мріє повернутися додому, тож допомагає армії тим, що вміє робити найкраще, йдеться в ТСН.

Сава шахами займається уже чотири роки. «Все почалося з черешень. Сава з дідусем продавав черешні і частину коштів, які заробив, заніс на ЗСУ. А потім прийшов додому і каже, мама, а як я ще можу заробити крім черешень», - розповідає мама Алла, як з’явилася ідея грати з перехожими та допомагати у такий спосіб армії.

Родина переїхала до Луцька з Бучі кілька місяців тому. Уже тут народився найменший Орест. Рідне місто після російської навали побачили лише на хрестинах малюка. «Паркани поколошматані, в мого сусіда там орки були, якась техніка стояла. Але з моїм будинком все добре. Тільки комп’ютер вкрали і консервацію», - каже хлопчик.

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Поки хлопчик розповідає до його столика в центрі Луцька з’являється черга. Підходять і дорослі, і діти. Серед охочих є навіть такі, хто ніколи не грав у шахи. Та здійснюється у хлопчика мрія зіграти з військовим.

Олександр на війні з 2015 року - цієї весни на Луганщині отримав важке поранення і лікуватиметься ще кілька місяців. Поміж ходами Олександр та Савелій спілкуються про війну та шахи. Стверджують, обом за честь мати такого суперника. В цій грі вони обидвоє переможці, підсумовує Савелій. Каже, щасливий, бо сьогодні здійснилися аж дві його мрії.

«Зіграв з військовим - перша мрія. А друга мрія - зіграти з гросмейстером. І сьогодні мене тренер запросив грати з гросмейстером», - каже хлопчик.

Та найбільша мрія – кінець війни. Тож Сава каже, виходитиме у центр Луцька щодня, аби назбирати грошей для ЗСУ і наблизити нашу перемогу.

Нагадаємо, що маленька чемпіонка з Києві грала в шахи з перехожими і за кожен програш просила пожертвувати кошти. Таким чином дівчинці вдалося зібрати 21 тисячу гривень.

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