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Астрологиня спрогнозувала, коли настане найгарячіший етап війни в Україні

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Астрологиня спрогнозувала, коли настане найгарячіший етап війни в Україні

Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk

Найгарячіший етап війни в Україні ще попереду, і найближчі два тижні плавно підводитимуть до нього. Водночас Україна поступово набирає сили і перевага буде вже її боці.

Найзапеклішою буде війна в останній тиждень липня і першій половині серпня.

Про це астрологиня Ольга Медвецька написала на своїй сторінці в Instagram.

"Вже зараз ми можемо побачити, як готуються до розгортання події щодо нового ескалаційного етапу. Але різниця буде в тому, що Україна поступово набирає сили і тепер перевага буде вже на нашому боці (Боже, нехай моє трактування буде вірним)", – йдеться у повідомленні.

"Проте мушу нагадати, що найгарячіший етап війни ще попереду, і найближчі 2 тижні будуть лише плавненько (чи не дуже) підводити до нього. Коли буде найзапекліше? Я вже казала і нагадую – останній тиждень липня і перша половина серпня", – додала астрологиня.

На теперішній тиждень вона прогнозує можливе розвінчування глобальної брехні та замилювання очей, а також нову масштабну брехню. А ще – зрив домовленостей та дискомунікацію на глобальному рівні.

Нагадаємо, раніше астрологиня Рубіна Цибульська заявила, що війна в Україні триватиме ще орієнтовно пів року. А наприкінці 2022 року все може закінчитися перемогою України. 

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