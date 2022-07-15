Наступною ціллю російських окупантів стане Бахмут — британська розвідка

На Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили так званої "ЛНР" заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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"Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів та розвідувальних атак на Сіверськ із Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, щойно Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що у разі захоплення Сіверська війська РФ рушать на Бахмут.

Раніше Генштаб України повідомив, що на Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення, а також веде розвідку. Російські загарбники основні зусилля зосереджують на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Ворог намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута, а також прагне наступати у напрямку Сіверська.

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