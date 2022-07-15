Біля села Демидів відновили проїзд мостом через річку Ірпінь

Біля села Демидів, що у Вишгородському районі Київської області, запрацював міст через річку Ірпінь.

Переправа зруйнувалася через влучання блискавки наприкінці червня, коли лютувала злива зі шквальним вітром. Тоді наслідок інциденту загинула щонайменше одна людина.

Про відновлення мосту повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Роботи з відновлення сполучення тривали два тижні. Внаслідок негоди було зруйновано конструкції двох прольотів. Рух транспорту відкрили 14 липня, наголосив Тимошенко.

До слова, цей міст біля села Демидів під час нападу на Київ раніше підірвали ЗСУ, щоб унеможливити просування росіян до столиці.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Як повідомлялося, через напад російських окупантів Демидів ще на початку весни підтопило. В районі села знищили греблю, щоб росіяни не змогли перекинути свої війська. Сморід, задуха, комахи і гумові чоботи – реалії, в яких мешканці Демидова живуть вже чотири місяці. Село досі суттєво підтоплене.

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