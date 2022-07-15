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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Ілюстративне фото.

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирних мешканів у Донецькій області.

Лише протягом минулої доби, 14 липня, росіяни вбили трьох жителів у регіні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Відомо про одного загиблого у Бахмуті, одного - у Іванграді та одного - в Авдіївці. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у тимчасово захоплених росіянами Маріуполі та Волновасі.

Крім того, внаслідок обстрів армії країни-агресорки сім людей отримали поранення: один в Авдіївці, четверо - у Красногорівці та двоє - у Костянтинівці. 

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару держави-терористки Росії по Вінниці на ранок 15 липня відомо про 23 загиблих мирних мешканців, з яких троє дітей. Досі не ідентифіковані тіла 11 дорослих та двох загиблих малолітніх. У лікарнях наразі перебувають 73 постраждалих. Відомо про 18 зниклих безвісти.

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