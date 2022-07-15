Окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва: відео

Сьогодні, 15 липня, російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та опублікував відео потужного вибуху одного з університетів.

"Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - зазначив Кім.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві пролунало понад десять потужних вибухів.

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