Окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва: відео

Окупанти вчергове вдарили по навчальних закладах України.
Сьогодні, 15 липня, російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та опублікував відео потужного вибуху одного з університетів.
"Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - зазначив Кім.
Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022
Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві пролунало понад десять потужних вибухів.
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