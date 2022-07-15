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Окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва: відео

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Окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва: відео

скриншот з відео / Віталій Кім

Окупанти вчергове вдарили по навчальних закладах України.

Сьогодні, 15 липня, російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та опублікував відео потужного вибуху одного з університетів.

"Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - зазначив Кім.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві пролунало понад десять потужних вибухів.

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