Відновлюється повноцінний проїзд мостом через річку Ірпінь

У селі Демидів Київської області завершилися роботи над відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь.

З 14 липня відновлюється повноцінний проїзд по мосту через річку Ірпінь, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося.

Про це повідомив Димерський селещний голова Володимир Підкурганний.

Раніше місцеві мешканці повідомляли у соцмережах, що перед обваленням моста почувся потужний гуркіт. Також в цей час у селищі вирувала негода - гриміло та били блискавиці.

Нагадаємо, що у середу, 29 червня, коли на Київщині лютувала злива зі шквальним вітром та блискавками, у Вишгородському районі, біля села Демидів, було зруйновано міст через річку Ірпінь. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина.

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