Військові показали підірвану дамбу на Київщині, через яку затопило величезну територію

Військові показали підірвану дамбу на Київщині, через яку затопило величезну територію

Відео оприлюднив один із військових на сторінці в соціальній мережі.

Після звільнення населених пунктів на Димерському напрямку військові показали підірваний шмат дамби, який призвів до підтоплення великої території.

Відео оприлюднив один із військових на сторінці в соціальній мережі.

На відео видно, що підірвано порівняно не велику ділянку дамби, але вода швидко із водосховище почала повертатись до русла річки Ірпінь.

Все більше населених пунктів звільнено від московсько-путінської нечисті!!! Опубліковано Alexander Pochynok Четвер, 31 березня 2022 р.

Раніше в Мережі з’явились супутникові знімки від підтоплення. Тоді вода дісталась села Демидів і почалися підтоплення.