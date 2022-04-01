Військові показали підірвану дамбу на Київщині, через яку затопило величезну територію

Відео оприлюднив один із військових на сторінці в соціальній мережі.
Після звільнення населених пунктів на Димерському напрямку військові показали підірваний шмат дамби, який призвів до підтоплення великої території.
Відео оприлюднив один із військових на сторінці в соціальній мережі.
На відео видно, що підірвано порівняно не велику ділянку дамби, але вода швидко із водосховище почала повертатись до русла річки Ірпінь.
Все більше населених пунктів звільнено від московсько-путінської нечисті!!!Опубліковано Alexander Pochynok Четвер, 31 березня 2022 р.
Раніше в Мережі з’явились супутникові знімки від підтоплення. Тоді вода дісталась села Демидів і почалися підтоплення.