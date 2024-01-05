У Німеччині може з'явитися нова права партія: що відомо

Нова партія стала б конкурентом для ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

У Німеччині може з'явитися ще одна партія.

Про плани започаткувати власну політичну силу заявив 61-річний Ганс-Георг Маасен, пише "Bild".

Маасен в 2012-2013 роках очолював Відомство захисту конституції ФРН (контррозвідка). Сам Маасен вже 35 років перебуває у правоцентристській партії ХДС і водночас очолює правоконсервативний «Союз цінностей» (близько 4000 членів). Цю організацію він і хоче перетворити на партію.

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В інтерв'ю BILD політик заявив, що готовий вийти з ХДС, якщо Союз цінностей підтримає його плани.

Як розповів голова соціологічного інституту INSA Герман Бінкерт, нова партія Маасена стала б конкурентом не лише для блоку ХДС/ХСС, але й для ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Нагадаємо, опитування Інституту INSA показало, що протягом 2023 року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини"(СДПН) впала з 20% до 15%. І ключовий фактор такого падіння "СДПН" полягає в тому, що лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію.

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