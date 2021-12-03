У Нью-Йорку виявили "Омікрон": що пропонує влада

У Нью-Йорку виявили "Омікрон": що пропонує влада

Влада запевняє, що це — не привід для тривоги.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що у штаті Нью-Йорк було виявлено п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

"П'ять випадків зараження варіантом "Омікрон" підтверджено у штаті Нью-Йорк", — повідомила Гокул у своєму Twitter.

New York State has confirmed шість разів ofmicron variant.



Let me be clear: Це не викликає alarm. We knew this variant was coming and we have the tools to stop the spread.



Get your vaccine. Get your booster. Wear your mask. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 2, 2021

Нью-Йорк на даний час є четвертим штатом США, в якому виявлено випадки зараження новим варіантом COVID-19.

Вона зазначила, що це не є привід для тривоги.

"Ми знали, що цей варіант з'явиться, і ми маємо інструменти, щоб зупинити поширення. Вакцинуйтеся. Поставте бустерний укол. Надягніть маску", — написала Гокул.

Також читайте В Ізраїлі припиняють відстежувати нові випадки інфікування штамом "Омікрон": у чому причина

Нью-Йорк зараз є четвертим штатом США, у якому виявлено випадки зараження новим варіантом COVID-19.

Раніше про виявлення "Омікрона" повідомили Каліфорнія, Міннесота та Колорадо.

У штаті минулої доби зареєстровано 11 тис. 300 випадків COVID-19. Число госпіталізацій зросло на 1 тис. на місяць і досягло в середу 3 тис. 93.

Нагадаємо, з метою протидії розповсюдженню нового штаму COVID-19 від 29 листопада Ізраїль закрив кордони іноземним громадянам. Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитись на сайті уряду Ізраїлю.

Читайте також:

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу