В Нью-Йорке обнаружили "Омикрон": что предлагают власти

В Нью-Йорке обнаружили "Омикрон": что предлагают власти

Власти уверяют, что это - не повод для тревоги.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

"Пять случаев заражения вариантом "Омикрон" подтверждено в штате Нью-Йорк", - сообщила Хокул в своем Twitter.

New York State has confirmed five cases of the omicron variant.



Let me be clear: This is not cause for alarm. We knew this variant was coming and we have the tools to stop the spread.



Get your vaccine. Get your booster. Wear your mask. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 2, 2021

Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19

Она отметила, что это не повод для тревоги.

"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.

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Нью-Йорк сейчас является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.

Ранее об обнаружении "Омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо.

В штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.

Напомним, в целях противодействия распространению нового штамма COVID-19 от 29 ноября Израиль закрыл границы иностранным гражданам. Детальнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.

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