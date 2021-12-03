В Нью-Йорке обнаружили "Омикрон": что предлагают власти

Власти уверяют, что это - не повод для тревоги.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
"Пять случаев заражения вариантом "Омикрон" подтверждено в штате Нью-Йорк", - сообщила Хокул в своем Twitter.
New York State has confirmed five cases of the omicron variant.— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 2, 2021
Let me be clear: This is not cause for alarm. We knew this variant was coming and we have the tools to stop the spread.
Get your vaccine. Get your booster. Wear your mask.
Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19
Она отметила, что это не повод для тревоги.
"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.
Нью-Йорк сейчас является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.
Ранее об обнаружении "Омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо.
В штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.
Напомним, в целях противодействия распространению нового штамма COVID-19 от 29 ноября Израиль закрыл границы иностранным гражданам. Детальнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.