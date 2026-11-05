У Польщі затримали групу шпигунів: працювали на користь РФ

У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Реклама

Польські спецслужби затримали шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою та незаконному постачанні матеріалів для виробництва озброєння до Росії.

Про це повідомляє DW.

Реклама

За версією слідства, підозрювані діяли у складі організованої групи та незаконно постачали до рф матеріали, які могли використовуватися для виробництва боєприпасів і систем озброєння. Чотирьох фігурантів суд відправив під арешт.

Реклама

Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна громадянка Росії. Їх підозрюють у діяльності на користь російських спецслужб, спрямованій проти інтересів Польщі, а також у сприянні зміцненню військового потенціалу РФ.

Нагадаємо, у Швеції правоохоронні органи затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював зі Збройними силами Швеції.

Крім цього, в Австрії викрили російського шпигуна у великій енергетичній компанії.

Новини партнерів

Новини партнерів