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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі затримали групу шпигунів: працювали на користь РФ

За інформацією польських правоохоронців, підозрювана група організувала незаконне постачання до РФ значних обсягів матеріалів військового призначення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Польські спецслужби затримали шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою та незаконному постачанні матеріалів для виробництва озброєння до Росії.

Про це повідомляє DW.

За версією слідства, підозрювані діяли у складі організованої групи та незаконно постачали до рф матеріали, які могли використовуватися для виробництва боєприпасів і систем озброєння. Чотирьох фігурантів суд відправив під арешт.

Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна громадянка Росії. Їх підозрюють у діяльності на користь російських спецслужб, спрямованій проти інтересів Польщі, а також у сприянні зміцненню військового потенціалу РФ.

Нагадаємо, у Швеції правоохоронні органи затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював зі Збройними силами Швеції.

Крім цього, в Австрії викрили російського шпигуна у великій енергетичній компанії.

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