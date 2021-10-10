У російському Підмосков'ї спалахнула нафтобаза: відео

Загорівся резервуар об'ємом дві тисячі кубометрів.

У Російській Федерації увечері в суботу, 9 жовтня, на нафтобазі біля села Дорохово в Рузькому районі Московської області сталася пожежа.

Про це повідомляє "Интерфакс".

За даними видання, загорівся резервуар об'ємом дві тисячі кубометрів. Зазначається, що пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на площі 300 квадратних метрів.

У ніч проти неділі пожежу ліквідували. Загиблих і постраждалих внаслідок інциденту немає.

Раніше на Амурському газопереробному заводі внаслідок розгерметизації обладнання стався вибух газу, який спричинив пожежу. Зауважимо, що Амурський ГПЗ, розташований біля міста Вільний в Амурській області, належить "Газпрому".

Новини світу: у Росії зайнялась пожежа на Амурському газо-переробному заводі

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