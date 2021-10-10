В российском Подмосковье вспыхнула нефтебаза: видео

Загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров.

В Российской Федерации вечером в субботу, 9 октября, на нефтебазе возле села Дорохово в Рузском районе Московской области произошла пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным издания, загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров. Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на площади 300 квадратных метров.

В ночь на воскресенье пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее на Амурском газоперерабатывающем заводе в результате разгерметизации оборудования произошел взрыв газа, который вызвал пожар. Заметим, что Амурский ГПЗ, расположенный около города Свободный в Амурской области, принадлежит "Газпрому".

Новости мира: в России случился пожар на Амурском газо-перерабатывающем заводе

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