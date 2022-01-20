У США не буде локдаунів через коронавірус - Байден

У США не буде локдаунів через коронавірус - Байден

У США вакциновано 75% осіб.

Президент США Джо Байден заявив, що локдаунів через COVID-19 більше не передбачається, школи закривати не планується, оскільки країна має усі інструменти для боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав Байден на пресконференції з нагоди річниці його перебування на посаді президента США, пише "Інтерфакс".

"У нас є інструменти: вакцини, бустерні дози, маски, тести, ліки для того, щоб урятувати життя, зберегти бізнес та не закривати школи", — зауважив Байден.

Також читайте У літніх людей втрата нюху під час зараження коронавірусом зустрічається рідше

Зараз у США вакциновано 75% людей. Минулого літа невакцинованими були 90 млн осіб, а станом на сьогодні – 35 млн осіб.

За час пандемії в США коронавірусом заразилися 69,2 млн людей, понад 878 тисяч людей померли, а 43,6 млн осіб одужали.

Що стосується штаму "Омікрон", у МОЗ надали нову інформацію про цей варіант, згідно з науковими дослідженнями.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували майже 13 тисяч нових випадків