В США не будет локдаунов из-за коронавируса - Байден

В США не будет локдаунов из-за коронавируса - Байден

В США вакцинированы 75% человек.

Президент США Джо Байден заявил, что локдаунов из-за COVID-19 более не предвидится, школы закрывать не планируется, так как страна располагает всеми инструментами для борьбы с коронавирусом.

Об этом он сказал Байден на пресс-конференции по случаю годовщины его нахождения на посту президента США, - пишет "Интерфакс".

"У нас есть инструменты: вакцины, бустерные дозы, маски, тесты, лекарства для того, чтобы спасти жизни, сохранить бизнес и не закрывать школы", - заметил Байден.

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Сейчас в США вакцинированы 75% человек. Прошлым летом невакцинированными были 90 млн человек, а по состоянию на сегодняшний день - 35 млн человек.

За время пандемии в США коронавирусом заразились 69,2 млн человек, свыше 878 тысяч человек скончались, а 43,6 млн человек выздоровели.

Что касается штамма "Омикрон", в Минздраве предоставили новейшую информацию об этом варианте, согласно научным исследованиям.

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