Жена Танковича на Сейшелах похвасталась фигурой в бикини

Избранница шоумена поделилась горячим фото.

Известный шоумен Дмитрий Танкович и его жена в январе грелись под солнцем на Сейшелах.

Во время отпуска знаменитость "переквалифицировался" из телеведущего в фотографа и снимает эффектные кадры для Instagram любимой. На новом снимке избранница звезды – Ольга – позировала в Индийском океане на фоне гор. Красавица встала в бикини и похвасталась стройной фигурой.

Жена Дмитрия Танковича / instagram.com/tankovich_olya

Похоже, пара уже возвращается в Украину, поскольку публикацию жена Танковича подписала так: "Последний день лета".

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