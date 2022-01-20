Байден не исключает проведения саммита с Путиным из-за агрессии РФ вокруг Украины

Байден не исключает проведения саммита с Путиным из-за агрессии РФ вокруг Украины

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в середине июня 2021 в Женеве.

Президент США Джо Байден допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с наращиваем российской агрессии вокруг Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, - пишет "Интерфакс".

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.

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Добавим Байден уточнил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины в последнее время, и его темой могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Заметим, что первые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в середине июня прошлого года в Женеве.

Ранее Байден заявил, что вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

Также Украина призвала ООН использовать мандат по обеспечению мира во избежание худшего сценария российской агрессии.

Ранее Байден предупредил РФ о последствиях агрессии.

Напомним, что Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

К тому же Байден встретился с вернувшимися из Киева сенаторами США: они обсудили эскалацию вокруг Украины.

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