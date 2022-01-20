Дружина Танковича на Сейшелах похизувалася фігурою в бікіні

Обраниця шоумена поділилася гарячим фото.
Відомий шоумен Дмитро Танкович та його дружина у січні грілися під палючим сонцем на Сейшелах.
Під час відпустки знаменитість "перекваліфікувався" з телеведучого у фотографа та знімає ефектні кадри для Instagram коханої. На новому знімку обраниця зірки – Ольга – позувала в Індійському океані на тлі гір. Красуня постала у бікіні та похизувалася стрункою фігурою.
Схоже, пара вже повертається до України, оскільки публікацію дружина Танковича підписала так: "Останній день літа".
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