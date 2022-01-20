Как избежать отравления грибами: правила и симптомы

Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время.
Центр общественного здоровья напоминает правила, которые помогут избежать отравления грибами.
Об этом говорится на его сайте
Как избежать отравления грибами: правила
- лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;
- не покупайте свежие/сушеные/соленые/консервированные грибы на стихийных рынках;
- внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;
- дома еще раз тщательно проверьте грибы – все сомнительные нужно выбросить;
- не пробуйте сырые грибы;
- варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
- храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.
Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток – в зависимости от вида употребляемых вами грибов.
Симптомами грибного отравления могут быть головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног, галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.
Если после потребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления – немедленно вызывайте скорую. Не выбрасывайте остатки грибов — их исследование поможет врачам быстрее определить вид попавшего в организм яда.
Напомним, что в Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Читайте также:
- Перепутала с рядовкой: в Харьковской области от отравления грибами умерла женщина
- Отравился грибами: в Чернигове скончался 26-летний мужчина
- Бледную поганку перепутали с сыроежкой: трое львовян попали в реанимацию от отравления грибами
- Мама воспитывает сама 8 детей и грибов им не давала: подробности смертельного отравления малышей в Винницкой области