Как избежать отравления грибами: правила и симптомы

Как избежать отравления грибами: правила и симптомы

Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время.

Центр общественного здоровья напоминает правила, которые помогут избежать отравления грибами.

Об этом говорится на его сайте

Как избежать отравления грибами: правила

лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;

не покупайте свежие/сушеные/соленые/консервированные грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

дома еще раз тщательно проверьте грибы – все сомнительные нужно выбросить;

не пробуйте сырые грибы;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.

Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток – в зависимости от вида употребляемых вами грибов.

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Симптомами грибного отравления могут быть головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног, галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Если после потребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления – немедленно вызывайте скорую. Не выбрасывайте остатки грибов — их исследование поможет врачам быстрее определить вид попавшего в организм яда.

Напомним, что в Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

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