Як уникнути отруєння грибами: правила та симптоми

Як уникнути отруєння грибами: правила та симптоми

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися в різний час.

Центр громадського здоров’я нагадує правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами.

Про це йдеться на його сайті

Як уникнути отруєння грибами: правила

найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;

не купуйте свіжі/сушені/солені/консервовані гриби на стихійних ринках;

уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

удома ще раз ретельно перевірте гриби — усі сумнівні треба викинути;

не куштуйте сирі гриби;

варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв;

зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.

Не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують груддю.

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися в різний час — від 30 хвилин до кількох діб — залежно від виду грибів, які ви вживали.

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Симптомами грибного отруєння можуть бути: запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте в себе або своїх близьких симптоми отруєння — негайно викликайте "швидку". Не викидайте залишки грибів — їх дослідження допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

Нагадаємо, що у Харкові через отруєння маринованими грибами родина опинилася в лікарні. Двоє із трьох хворих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні.

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