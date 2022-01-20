Як уникнути отруєння грибами: правила та симптоми

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися в різний час.
Центр громадського здоров’я нагадує правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами.
Про це йдеться на його сайті
Як уникнути отруєння грибами: правила
- найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;
- не купуйте свіжі/сушені/солені/консервовані гриби на стихійних ринках;
- уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
- удома ще раз ретельно перевірте гриби — усі сумнівні треба викинути;
- не куштуйте сирі гриби;
- варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв;
- зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.
Не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують груддю.
Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися в різний час — від 30 хвилин до кількох діб — залежно від виду грибів, які ви вживали.
Симптомами грибного отруєння можуть бути: запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.
Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте в себе або своїх близьких симптоми отруєння — негайно викликайте "швидку". Не викидайте залишки грибів — їх дослідження допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.
Нагадаємо, що у Харкові через отруєння маринованими грибами родина опинилася в лікарні. Двоє із трьох хворих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні.
Читайте також:
- Переплутала з рядовкою: у Харківській області від отруєння грибами померла жінка
- Отруївся грибами: у Чернігові помер 26-річний чоловік
- Бліду поганку переплутали з сироїжкою: троє львів'ян потрапили в реанімацію від отруєння грибами
- Мама виховує сама 8 дітей і грибів їм не давала: подробиці смертельного отруєння малюків у Вінницькій області