Угорський парламент обрав нового президента країни: що відомо

Парламент Угорщини обрав нового президента країни — ним став кандидат від керівної коаліції "Фідес-КДНП" Тамаш Шуйок.

Про це повідомило угорське видання Index.hu.

Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 — були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом.

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.

Що відомо про нового президента Угорщини

Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії. З 2014 року став членом Конституційного суду країни, вже у 2016-му — очолив його.

Лідер фракції "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Шуйок є "юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою". Керівні партії бачать у ньому "шанс втілити єдність нації".

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