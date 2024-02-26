Венгерский парламент избрал нового президента страны: что известно

Парламент Венгрии избрал нового президента страны — им стал кандидат от руководящей коалиции "Фидес-КДНП" Тамаш Шуйок.

Об этом сообщило венгерское издание Index.hu.

Депутаты отдали 134 голоса за кандидатуру Шуйока, еще 5 – были против. Никто из парламентариев не удержался. Да, он стал седьмым избранным президентом.

Новый глава государства вступит в должность с 5 марта. До этого времени обязанности и полномочия президента будет исполнять спикер парламента Ласло Кевер.

Что известно о новом президенте Венгрии

Тамаш Шуйок родился в 1956 году. По образованию он юрист. Работал юрисконсультом, адвокатом, был почетным консулом Австрии. С 2014 стал членом Конституционного суда страны, уже в 2016-м — возглавил его.

Лидер фракции "Фидес" Мате Кочиш заявил, что Шуйок является "юристом с безупречным прошлым и отличной подготовкой". Правящие партии видят в нем "шанс воплотить единство нации".

Что предшествовало