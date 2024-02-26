Зеленський повідомив, про що йшлося під час спеціального саміту в Парижі щодо України (відео)

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у спеціальному саміті в Парижі разом із лідерами європейських держав, що організував голова Франції Макрон. Під час заходу обговорювали шляхи подальшої підтримки України.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 26 лютого.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки", – розповів президент.

Він додав, що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати.

"Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", – заявив він під час звернення наприкінці 733-го дня війни.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв про зустріч у Парижі, яку організував президент Франції Еммануель Макрон з лідерами держав Європи. Її було присвячено підтримці України Європою на тлі повномасштабної російської війни. Голова України Володимир Зеленський раніше заявив, що обговорював із Макроном посилення України та термінові кроки партнерів.

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