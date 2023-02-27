Польща відправить Україні 10 Leopard і ще 60 своїх танків: названо терміни

Україна отримає окрім Leopard 2, ще 60 танків Т-72 і PT-91.

Польща планує передати Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy за кілька тижнів.

Про це заявив міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в коментарі РАР.

Танки передадуть після завершення навчання у Польщі українських танкових екіпажів. Він додав, що найближчим часом в Україну також надійдуть танки ПТ-91 та Т-72.

"Польща передасть Україні більше танків Leopard 2A4, щойно буде завершено підготовку українських екіпажів. Скоро... Це перспектива кількох тижнів", – сказав Дворчик.

На питання, коли до України прибудуть заявлені прем'єр-міністром танки ПТ-91 Twardy, він повідомив, що їхнє передавання разом із Т-72 також питання кількох тижнів, "якщо не раніше".

"Вони практично перебувають у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав Дворчик.

До слова, 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна ухвалила рішення передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках побудови міжнародної коаліції у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше у Польщі назвали найбільший виклик із танками Leopard для України.

Як повідомлялося, у Польщі розпочалися тренування українських військових, які вчаться керувати сучасними танками Leopard-2. Перші враження, читайте тут.

Тим часом 24 лютого до України з Польщі прибули перші чотири німецькі бойові танки Leopard 2.

Як за рік змінилася допомога Заходу Україні і чого очікує Київ наступними місяцями, читайте пояснення WSJ тут.

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