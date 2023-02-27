Польша отправит Украине еще 10 Leopard и еще 60 своих танков: названы строки

Украина получит, кроме Leopard 2, еще 60 танков Т-72 и PT-91.

Польша планирует передать Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy через несколько недель.

Об этом заявил министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в комментарии РАР.

Танки передадут по завершении обучения в Польше украинских танковых экипажей. Он добавил, что в ближайшее время в Украину поступят танки ПТ-91 и Т-72.

"Польша передаст Украине больше танков Leopard 2A4, как только будет завершена подготовка украинских экипажей. Скоро... Это перспектива нескольких недель", – сказал Дворчик.

На вопрос, когда в Украину прибудут заявленные премьер-министром танки ПТ-91 Twardy, он сообщил, что их передача вместе с Т-72 также несколько недель, "если не раньше".

"Они практически находятся в процессе передачи, потому скоро будут в Украине", — добавил Дворчик.

К слову, 11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна приняла решение передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках построения международной коалиции по этому вопросу.

Напомним, ранее в Польше назвали самый большой вызов с танками Leopard для Украины.

Как сообщалось, в Польше начались тренировки украинских военных, которые учатся управлять современными танками Leopard-2. Первые впечатления читайте здесь.

Тем временем 24 февраля в Украину из Польши прибыли первые четыре германских боевых танка Leopard 2.

Как через год изменилась помощь Запада Украине и чего ожидает Киев в последующие месяцы, читайте пояснения WSJ здесь.

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