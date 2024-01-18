Розблокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

На ККП досі спостерігаються черги, але значно менші.

Увесь українсько-польський кордон повністю розблокований. Наразі рух через пункти пропуску не обмежується і доволі інтенсивний.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зауважив, що на даний момент ситуація на кордоні з Польщею вирішена, а всі заблоковані напрямки вже розблоковані.

"Зараз рух доволі інтенсивний. Наприклад, якщо через найбільший інфраструктурний напрямок пункту пропуску "Ягодин" під час блокування кордон перетинали 100-150 вантажівок в обох напрямках, то за минулу добу кількість перетинів становить понад 1100 вантажівок", - зауважив Демченко.

За його слів, триває рух транспорту через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець" на Львівщині. Втім, наразі на усіх чотирьох розблокованих пунктах пропуску є черги. Втім, вони значно зменшилися.

"На всіх цих чотирьох напрямках в чергах перебувають 1100 вантажівок... Але при такій інтенсивності перебування у черзі буде не таким тривалим" - додав Демченко.

Окрім польського кордону, черги спостерігаються і на адмінмежі з іншими сусідніми країнами. На КПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною - 420 вантажних транспортних засобів, на угорському кордоні - у пункті пропуску "Тиса" - понад 500 вантажівок. Втім, наголосив Демченко, це наслідки попередніх спроб блокування кордону, коли водії шукали можливості перетину.

Як повідомлялося, румунські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною 18 січня.

Нагадаємо, 16 січня польські фермери зупинили протести на кордоні з Україною. Блокада кордону тривала від 6 листопада у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне". Протести на "Шегині-Медика" розпочалися 23 листопада. Протягом цього часу кордони тимчасово розблоковували.

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