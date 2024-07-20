Де і коли відбудеться прощання з Іриною Фаріон

Парастас за вбитою 19 липня Іриною Фаріон розпочнеться в неділю, 21 липня, о 19:00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Про це повідомила донька Фаріон Софія Семчишин.

За її слвоами, попрощатися з громадською діячкою можна буде до 22:00 в храмі. Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Колишню депутатку і мовознавицю поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 19 липня у Львові Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політикиню госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність. Кілера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено. Що наразі відомо про вбивство Фаріон - у матеріалі ТСН.ua.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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