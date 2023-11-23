До України йде суттєве потепління: синоптикиня назвала точну дату

Мороз також відійде у нічні години, однак не скрізь.

У п'ятницю, 24-го листопада, в Україні відчутно потепліє. Температура повітря у денні години підвищиться до +2+9 градусів, на півдні буде +10+14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Ніч також відсуне морози, +1+3 градуси, на півдні до +6 градусів, лише в східній частині та на подекуди в центральних областях -1-4 градуси", - зауважила вона.

За її прогнозами, дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території - без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер досягатиме часом штормових поривів практично повсюди.

Щодо погоди у столиці, то очікується хмарна волога вітряна, але тепліша погода. Дощ, а місцями пройде мокрий сніг. Вночі близько нуля, а вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів.

Однак наприкінці тижня та на початку наступного в багатьох областях погода складниться. Очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер, однак не скрізь.

"Наступний тиждень загалом буде холодним, з вівторка 28-го листопада вночі знову домінуватиме морозна погода", - поінформувала Діденко.

Нагадаємо, українські полярники показали білі ночі в Антарктиці. Дивіться атмосферні фото за посиланням.

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